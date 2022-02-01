Фотокамера Canon M50 Mark III выйдет в конце года

Сетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера Canon EOS M50 Mark III будет официально представлена в четвертом квартале этого года. Камере приписывают 24.1-Мп CMOS-датчик формата APS-C, чип для обработки изображений DIGIC X, возможность записывать видео в разрешении UHD 4K при 30к/с SD без дополнительного кропа и UHD 4K 30 к/с HQ с кропом 1.6x, запись видео в Full HD при 120к/с, систему автофокуса Dual Pixel CMOS AF II с фокусировкой по глазам человека и животных, поддержку Wi-Fi и Bluetooth, функцию веб-камеры, расширенное значение ISO 51200, серийную съемку 10 кадров в секунду и дизайн в стиле прошлого поколения.