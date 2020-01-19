Фотокамера Leica M10-R получит 47-Мп датчик изображения

2020-01-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Leica M10-R; [127]
Пару дней назад компания Leica представила фотокамеру M10 Monochrom за 8300 долларов, которая была создана специально для чёрно-белой фотографии. Сегодня в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнаружились сведения о новой камере Leica под названием M10-R. Отмечается, что аппарат получит 47-Мп датчик изображения. Согласно предоставленным источником фото, камера получит видоискатель и дисплей, слева от которого можно увидеть вертикальный ряд кнопок, а справа – джойстик. Предполагается, что официальный анонс камеры состоится уже в этом квартале.


Комментарии и отзывы Leica M10-R
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