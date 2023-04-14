Фотокамера Leica M11 Monochrom оценена $9195

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер дальномерной моделью M11 Monochrom, которая предназначена исключительно для монохромной съемки. Новинка характеризуется 60-Мп сенсором BSI CMOS без цветных фильтров, динамическим диапазоном в 15 ступеней, диапазоном светочувствительности вплоть до ISO 200 000, корпусом с алюминиевой конструкцией и матовой черной краской, чипом Maestro III, буферной памятью 3 ГБ, электронным затвором, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти, UHS-II, интерфейсом USB-C, модулями Wi-Fi и Bluetooth, 2,3-Мп ЖК-экраном с защитным сапфировым стеклом, аккумулятором BP-SCL7 ёмкостью 1800 мАч и 3,68-дюймовым электронным видоискателем Visoflex 2. Цена камеры составляет 9195 долларов, а видоискателя Visoflex 2 – 740 долларов.

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