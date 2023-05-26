Фотокамера Leica Q3 оценена в 6000 долларов

Компания Leica пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью Q3, которую оценили в 6000 долларов. Новинку оснастили новым 60-Мп сенсором, процессором Maestro IV с 8 ГБ буферной памяти (это важно, ведь одно фото в RAW здесь весит около 70 МБ), улучшенной гибридной системой автофокусировки с распознаванием и слежением за животными, людьми, лицами и глазами, запись видео в разрешении 8К при 30 к/с и субдискретизации 4:2:0 (при записи на сам аппарат) или 4К при 60 к/с, увеличенной на 340 мАч ёмкостью батареи, подвижным сенсорным 3,0-дюймовым дисплеем с разрешением 1,8 Мп электронным OLED-видоискателем с разрешением 5,76 Мп, несменным объективом Summilux с фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой F/1,7, а также защитой от пыли и влаги (степень IP52).