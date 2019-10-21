Фотокамера Leica S3 задержится до весны 2020 года

Представленная год назад среднеформатная камера Leica S3 должна была появиться в продаже этой весной, но затем релиз перенесли на лето 2019 года. Лето прошло, камера на прилавках не появилась, а сегодня Leica объявила, что она выйдет только весной 2020 года. Напомним, что новинка характеризуется датчиком CMOS размерами 30:45 мм разрешением 64 Мп и без сглаживающего фильтра, процессором Maestro II, креплением Leica S, диапазоном светочувствительности ISO 100-12500 и выдержек 1/4000-60 с, поддержкой серийной съемки 3,5 кадра в секунду, функцией записи видео в 4К при 24 к/с, оптическим видоискателем с 98% охватом кадра, 3-дюймовым ЖК-дисплеем, интерфейсом USB 3.0, габаритами 160:80:120 мм и массой в 1260 г.