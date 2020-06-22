Фотокамера Leica SL2 может снимать в разрешении 187 Мп

Компания Leica объявила о выходе обновления ПО для своей полнокадровой беззеркальной камеры SL2. Главным нововведением стал режим Multishot, в котором можно делать снимки с разрешением до 187 Мп. Это возможно благодаря объединению нескольких кадров, сделанных со сдвигом датчика.

Сама камера оснащается сенсором разрешением 47,3 Мп, 5-осевой системой стабилизации, диапазоном светочувствительности от ISO 50 до ISO 50000, процессором Leica Maestro III, контрастной системой автофокуса, 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, OLED видоискателем, корпусом из алюминия и магния с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, поддержкой серийной съемки 10 кадров в секунду (20 кадров с электронным затвором) и записью 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду.