Фотокамера OM System OM-1 оценена в $2200

Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью OM System OM-1, которая получила 20,4-МП CMOS-сенсор с многослойной компоновкой. Новинка характеризуется серийной съёмкой до 120 к/с с электронным затвором, записью видео в разрешении 4K (UHD или DCI) при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, записью видео на внешний накопитель в RAW с 12-битным представлением и субдискретизацией 4:4:4, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью до 8 стопов экспозиции, системой автофокуса с 1053 точками крестового типа, OLED-видоискателем разрешением 5,76 млн пикселей и кадровой частотой 120 к/с, 3-дюймовым подвижным сенсорным экраном на 1,62 млн точек, двумя слотами для карт памяти SD UHS-II и защитой в соответствии со степенью IP53. Камера появится в продаже в следующем месяце по цене в 2200 долларов.

Комментарии и отзывы OM System OM-1
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