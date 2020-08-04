Фотокамера Olympus OM-D E-M10 Mark IV оценена в $700

Как и ожидалось, сегодня был представлена беззеркальная камера формата Micro Four Thirds – Olympus OM-D E-M10 Mark IV. Новинка характеризуется 20-Мп КМОП-сенсором, процессором TruePic VIII, возможностью делать фото с разрешением до 5184:3888 пикселей, записывать видео в 4К (3840:2160 точек) при 30 кадрах в секунду, слотом для карт SD/SDHC/SDXC, 5-осевой системой стабилизации с компенсацией до 4,5 ступени экспозиции, улучшенным автофокусом C-AF, беззвучным режимом, 3-дюймовым сенсорным подвижным экраном, электронным видоискателем со 100% покрытием кадра, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, размерами 122:84:49 мм и массой 383 г. Камера появится в продаже в этом месяце по цене в 700 долларов без объектива в комплекте.