Фотокамера Sony A5 будет стоить меньше $1000

Сетевые источники сообщают о том, что компания Sony готовит к выходу новую беззеркальную камеру с полнокадровым датчиком. Самое интересное, что аппарат будет стоить меньше 1000 долларов, дабы конкурировать с Canon EOS RP. Выход потенциальной Sony A5 ожидается до конца лета 2020 года.

Что до Canon EOS RP, то эта камера характеризуется датчиком CMOS разрешением 26,2 Мп, процессором DIGIC 8, системой автофокуса Dual Pixel CMOS AF, диапазоном светочувствительности ISO 100-40000 (до ISO 50-102400), возможностью снимать видео 4K с частотой 25 к/с и Full HD с частотой 60 к/с, поддержкой серийной съемки 5 к/с (4 к/с со следящим автофокусом), электронным видоискателем с OLED-экраном, 3-дюймовым сенсорным поворотным дисплеем, слотом для карт формата SD, SDHC и SDXC (с поддержкой UHS-II), интерфейсами USB 2.0, HDMI, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth.
Комментарии и отзывы Sony A5
Обзоры:
Предварительный обзор Fujifilm X-T200. Шикарная камераПредварительный обзор Fujifilm X-T200. Шикарная камера
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Новости:
Объектив Tamron 70-180mm F/2.8 получил обновление прошивки

Компания Tamron выпустила обновление прошивки для нового объектива Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD FE. П...
Представлен объектив HD Pentax-D FA* 85mm F1.4ED SDM AW

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью HD Pentax-D FA* 85mm F1.4ED...
В сеть утекли характеристики камеры Canon EOS R6

Сетевые источники рассекретили подробные характеристики полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R6, ...
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&GoЛучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Обзор Defender G24. Недорогая колонка с Bluetooth 5.08Обзор Defender G24. Недорогая колонка с Bluetooth 5.08
Nokia 8.3 готовится к релизу...
Nokia 8.3 готовится к релизуДлительное время фанаты Nokia ждали, когда компания покажет свой новый смартфон и надеялись, что устройст...
Microsoft откладывает запуск своих устро...
Microsoft откладывает запуск своих устроПланы Microsoft на 2020 год изменились из-за глобальной вспышки Covid-19. Это включало в себя задержку за...
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080...
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые...
Ghost Recon Breakpoint предлагает опробо...
Ghost Recon Breakpoint предлагает опробоРазработчик Ubisoft продолжает работу над игрой Ghost Recon Breakpoint. Недавно было выпущено обновление ...
Honor 30 Pro+ занял второе место в рейти...
Honor 30 Pro+ занял второе место в рейтиЛаборатория DxOMark протестировала основную камеру камерофона Honor 30 Pro+, который был представлен букв...
AMD Ryzen 3 3100 удалось разогнать до 5,...
AMD Ryzen 3 3100 удалось разогнать до 5,Нам уже известны характеристики нового процессора компании AMD. Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 310...
Antec анонсировала блоки питания серии S...
Antec анонсировала блоки питания серии SКомпания Antec расширила ассортимент блоков питания новыми моделями Signature. Блоки питания будут доступ...
Лимитированная серия OPPO Reno Ace 2 EVA...
Лимитированная серия OPPO Reno Ace 2 EVAЗа прошедшие года мы периодически видели, как многие производители выпускают серию специальных выпусков с...
Samsung завершает производство LCD монит...
Samsung завершает производство LCD монитКомпания Samsung объявила, что планирует остановить производство LCD-мониторов к концу 2020 года. Произво...
Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недор...
Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). НедорПродолжая изучение недорогих корпусов, сегодня в центре внимания у нас будет GAMDIAS Argus E4, выполненны...
В смартфон OnePlus 8 Pro вернут "рентген...
В смартфон OnePlus 8 Pro вернут Профильное издание AndroidPolice сообщает о том, что компания OnePlus случайно отключила «рентгеновский» ...
Характеристики Qualcomm Snapdragon 875 с...
Характеристики Qualcomm Snapdragon 875 сПользователи привыкли к тому, что новые мобильные процессоры предоставляют больше производительности, бол...
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информаторОбзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информатор
Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторамиОбзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor