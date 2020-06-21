Фотокамера Sony A5 будет стоить меньше $1000

Сетевые источники сообщают о том, что компания Sony готовит к выходу новую беззеркальную камеру с полнокадровым датчиком. Самое интересное, что аппарат будет стоить меньше 1000 долларов, дабы конкурировать с Canon EOS RP. Выход потенциальной Sony A5 ожидается до конца лета 2020 года.

Что до Canon EOS RP, то эта камера характеризуется датчиком CMOS разрешением 26,2 Мп, процессором DIGIC 8, системой автофокуса Dual Pixel CMOS AF, диапазоном светочувствительности ISO 100-40000 (до ISO 50-102400), возможностью снимать видео 4K с частотой 25 к/с и Full HD с частотой 60 к/с, поддержкой серийной съемки 5 к/с (4 к/с со следящим автофокусом), электронным видоискателем с OLED-экраном, 3-дюймовым сенсорным поворотным дисплеем, слотом для карт формата SD, SDHC и SDXC (с поддержкой UHS-II), интерфейсами USB 2.0, HDMI, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth.