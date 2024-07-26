Фотокамера Sony A7 V получит новый экран

В сети появились первые подробности о полнокадровой беззеркальной фотокамере Sony A7 V, которая придет на смену выпущенной почти три года назад модели четвертого поколения. Итак, камере приписывают наличие продвинутого электронного видоискателя, 3,2-дюймового поворотного наклонного дисплея с разрешением 2.1 Мп, как в Sony A7R V, нового 42-Мп сенсора с обратной засветкой, улучшенной системы автофокусировки, 12-битными RAW-фото при съемке с электронным затвором, динамического диапазона как в кинокамере Sony Burano при съемке видео в режиме XAVC, записью видео в 4K/60 к/с в режиме Super 35mm и логикой без объединения пикселей и без сэмплирования с пропуском строк для 4K-видео. Ориентировочная дата выхода пока не раскрывается.

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