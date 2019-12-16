Фотокамера Sony A7S3 получит режим съемки видео 4K/120 fps

2019-12-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony A7S3; [113]
В сети появились новые подробности об очень ожидаемой камере Sony A7S3, упор в которой традиционно будет делаться на видеовозможности. Согласно данным из патента, главной особенностью камеры станет функция записи видео в разрешении 4K при частоте 120 к/с. Ну а чтобы камера не перегревалась во время записи столь плотного видео, её оснастили активной системой охлаждения с вентилятором. Косвенное подтверждение последнего утверждения является первое фото – на нем заметно, что камера стала заметно толще предшественников. Официальный анонс Sony A7S3 ожидается в самом начале января на выставке CES 2020.


Комментарии и отзывы Sony A7S3
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