Фотокамера Sony A7S3 получит режим съемки видео 4K/120 fps

В сети появились новые подробности об очень ожидаемой камере Sony A7S3, упор в которой традиционно будет делаться на видеовозможности. Согласно данным из патента, главной особенностью камеры станет функция записи видео в разрешении 4K при частоте 120 к/с. Ну а чтобы камера не перегревалась во время записи столь плотного видео, её оснастили активной системой охлаждения с вентилятором. Косвенное подтверждение последнего утверждения является первое фото – на нем заметно, что камера стала заметно толще предшественников. Официальный анонс Sony A7S3 ожидается в самом начале января на выставке CES 2020.