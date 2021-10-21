Фотокамера Sony Alpha A7 IV получила 33-Мп сенсор

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Alpha A7 IV, которая появится в продаже в декабре по цене в 2500 долларов. Новинка характеризуется новым переключателем между фото, видео и режимом S&Q, электронным видоискателем разрешением 3,68 Мп и частотой обновления 120 Гц, поворотным сенсорным экраном разрешением 1,03 Мп, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью в 5,5 стопов экспозиции, слотами для карт памяти SDXC UHS II и CFexpress Type A, новым сенсором разрешением 33 Мп, серийной съемкой в 10 к/с, новым чипом Bionz R, фазовой системой автофокуса с 759 точками, возможностью записывать видео в разрешении 4К при 60 к/с и 10-битным представлением цвета, но с кропом APS-C формата, а также профилем S-Log3 с динамическим диапазоном в 14 ступеней.

Комментарии и отзывы Sony Alpha A7 IV
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