Фотокамере Olympus TG-6 е страшны падения с высоты до 2,4 метра

Компания Olympus представила фотокамеру TG-6, которая не боится погружений под воду до 15 метров, а также ей не страшны падения с высоты до 2,4 метра. Новинка рассчитана на путешественников и любителей активного отдыха. Запись видеоматериалов осуществляется в формате 4К (3840 на 2160 точек) в режимах 30p/25p. Аппарат имеет набор датчиков: акселерометр, термометр, электронный компас и барометр. Предусмотрены порты USB 2.0, Micro-HDMI, 3-дюймовый дисплей, слот для карты SD/SDHC/SDXC и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. В продажу камера выйдет уже в этом месяце по цене около 450 долларов.