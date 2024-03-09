Фотокамеру Leica SL3 оценили в 6995 долларов

Компания Leica пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью Leica SL3, которая основана на 60-Мп сенсоре от Sony. Новинка характеризуется корпусом из металлического сплава с защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, 3,2-дюймовым ЖК-экраном, электронным OLED-видоискателем OLED с разрешением 5,76 Мп, диапазоном светочувствительности ISO от 50 до 100000, динамическим диапазоном в 15 ступеней, поддержкой серийной съемки 15 к/c, записью видео в 8K при 30 к/c и 4K при 60 к/c, слотами для карты памяти SD UHS-II и CFexpress Type-B, интерфейсами HDMI и USB-C, гнездами для наушников и микрофона, кнопкой включения со светодиодным индикатором заряда батареи, новым аккумулятором BP-SCL6, 5-осевой системой стабилизации и системой автофокусировки с возможностью распознавания лиц, глаз и животных. Цена камеры в Северной Америке составляет 6995 долларов.