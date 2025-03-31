Фотокамеру Nikon Z5 II представят 2 апреля

Сетевые источники сообщают, что полнокадровая беззеркальная камера Nikon Z5 II будет представлена уже 2 апреля. Новинке приписывают наличие 24-Мп матрицы CMOS BSI, новой кнопки Picture Control, 3,2-Мп поворотного экрана, как в модели Nikon Zf, двух слотов для карты памяти SD, поддержку записи видео N-RAW с 12-битной глубиной цвета в разрешении 4К при 30 к/с, гибридной системы автофокусировки с 273 точками, матричной системы стабилизации, серийной съемки в RAW до 14 к/с, процессора Expeed 7, диапазона светочувствительности ISO 100-51200, электронного OLED-видоискателя с разрешением 3.69 Мп, а также улучшенных адаптеров беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Ориентировочная цена камеры составляет 1500 долларов.

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