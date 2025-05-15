Фотокамеру Panasonic Lumix S1 II оценили в 2900 долларов

Компания Panasonic объявила о выпуске полнокадровой беззеркальной камеры Lumix S1 II, которая основана на 24,1-Мп частично стекированном сенсоре. Новинка характеризуется записью видео в разрешении 4K и 6K с 60 к/с, функцией внутренней записи в ProRes Raw, серийная съёмкой до 70 к/с с предзахватом изображения за 1,5 секунды до спуска затвора, улучшенной системой автофокусировки, корпусом, как в Lumix S1R II, электронным видоискателем с разрешением 5,76 Мп и поворотным сенсорным экраном на 1,84 Мп. Также производитель представил модель Lumix S1 IIE с обычной 24-Мп полнокадровой матрицей, как в Lumix S5 II. Камеры появятся в продаже в следующем месяце по цене в 2900 и 2500 долларов соответственно.