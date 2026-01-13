Framework повысила цены на десктопные ПК из-за ОЗУ

Подорожали и версии Framework Desktop с большим объёмом оперативной памяти и процессором Ryzen AI Max Plus 395. Конфигурация с 64 ГБ выросла в цене с 1599 долларов до 1639 долларов, а вариант со 128 ГБ подорожал с 1999 долларов до 2459 долларов. Ещё в декабре Framework не исключала дальнейших повышений, отмечая, что в ближайший месяц вполне вероятна очередная корректировка цен на модули. На фоне того, что компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, продолжают скупать огромные объёмы оперативной памяти, производители устройств по всей индустрии сталкиваются с серьёзным дефицитом, который, по прогнозам аналитиков, может продлиться до 2027 года. Так что цены повысят и другие производители — у них банально нет выбора.