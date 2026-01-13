Framework повысила цены на десктопные ПК из-за ОЗУ

Всего через несколько недель после повышения цен на модули оперативной памяти для ноутбуков компания Framework объявила, что из-за глобального дефицита памяти увеличивает стоимость и своего настольного компьютера. Framework Desktop с 32 ГБ оперативной памяти и процессором AMD Ryzen AI Max 385 теперь стоит от 1139 долларов вместо прежних 1099 долларов. «Мы откладывали это решение так долго, как только могли, но сегодня были вынуждены обновить цены на Framework Desktop, чтобы учесть резкий рост стоимости LPDDR5x у наших поставщиков», — заявила компания в публикации в социальных сетях. В Framework подчёркивают, что, как и раньше, корректируют цены лишь в той мере, которая необходима для компенсации увеличившихся затрат.

Подорожали и версии Framework Desktop с большим объёмом оперативной памяти и процессором Ryzen AI Max Plus 395. Конфигурация с 64 ГБ выросла в цене с 1599 долларов до 1639 долларов, а вариант со 128 ГБ подорожал с 1999 долларов до 2459 долларов. Ещё в декабре Framework не исключала дальнейших повышений, отмечая, что в ближайший месяц вполне вероятна очередная корректировка цен на модули. На фоне того, что компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, продолжают скупать огромные объёмы оперативной памяти, производители устройств по всей индустрии сталкиваются с серьёзным дефицитом, который, по прогнозам аналитиков, может продлиться до 2027 года. Так что цены повысят и другие производители — у них банально нет выбора.