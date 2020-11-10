Fujifilm GFX100 научат делать фото с разрешением 400 МП

Сетевые источники поделились подробностями о грядущем обновлении для среднеформатной беззеркальной камеры Fujifilm GFX100. Утверждается, что апдейт добавит функцию сдвига сенсора (Pixel-Shift), которая позволит делать фотографии разрешением 400 мегапикселей. Выход новой прошивки ожидается уже в этом месяце.

Напомним, что оцененная в 769 999 рублей Fujifilm GFX100 характеризуется датчиком изображения BSI-CMOS разрешением 102 Мп (размером 43,8:32,9 мм), процессором X-Processor 4, диапазоном светочувствительности ISO 100–12 800, системой автофокусировки с 425 точками фокусировки, съемным электронным видоискателем OLED разрешением 5,76 Мп, 3,2-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем, пятиосевой системой стабилизации, возможностью сохранять фото в 16-битном формате RAW, серийной съемкой со скоростью 5 к/с, записью видео в 4К и 30 FPS, а также выводом 10-битного видео F-Log в формате 4:2:2 на внешний рекордер.