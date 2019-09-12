Fujifilm X-A7 стоит 700 долларов

Официально представлен фотоаппарат Fujifilm X-A7, который является беззеркальной моделью с достаточно компактными габаритами. Фотоаппарат идеален для тех, кто хочет путешествовать, снимать при этом довольно качественные снимки и не переживать о том, что нужно таскать с собой целую сумку вещей. Например, если вы решитесь взять с собой зеркальный фотоаппарат, то нужно под него выделять целую отдельную сумку и это не очень удобно на самом деле. Теперь же можно взять довольно доступный фотоаппарат Fujifilm X-A7 с ценником в 700 долларов, который отлично справляется со всеми задачами и может удовлетворить запросы обычного пользователя. Конечно, это цена только за тушку, тогда как оптику нужно покупать отдельно и она стоит примерно столько же.