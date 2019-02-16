Fujifilm X-T30 официально представили

Официально представлен новый фотоаппарат Fujifilm X-T30, который создавался специально для тех пользователей, которые хотят получить качественное решение на каждый день и снимать хорошие снимки на относительно недорогом варианте. Конечно, назвать Fujifilm X-T30 доступным фотоаппаратом тоже трудно, но если вы давно хотели перейти на более высокий уровень и думаете, что до полного кадра еще не доросли, либо это слишком дорогое удовольствие, то стоит присмотреться к этой новинке. Она вполне способна удовлетворить ваши запросы в плане качества изображения, особенно если вы не снимаете на коммерческой основе или не планируете использовать продукт в качестве инструмента для типографии. Тогда возможностей камеры будет достаточно.