Fujifilm XF10 выглядит очень стильно

В последнее время производители фотоаппаратов стали активно работать в направлении компактных решений — это шикарный вариант на тот случай, если вы давно хотели себе продукт для путешествий или для домашних каких-то праздников. Новинка под названием Fujifilm XF10 подойдет для всех повседневных задач — можно фотографировать в музеях и во время прогулок, можно спокойно ездить на моря. Продукт получил фиксированный объектив, очень стильный корпус и привлекательный дизайн. Кнопки расположены правильным образом, есть за что ухватится. Вообщем, шикарный вариант на тот случай, если вы давно хотели себе небольшой продукт для переноски в сумке. Будем надеяться, что конечная стоимость гаджета будет более привлекательной, чем у конкурентов. Это создаст неплохую конкуренцию для остальных производителей.