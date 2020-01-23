Fujifilm представила недорогую беззеркальную камеру X-T200

Fujifilm представила беззеркальную камеру начального уровня со встроенным электронным видоискателем X-T200. Она выглядит почти также как и предшественник X-T100 2018 года, но имеет меньший вес и ЖК-дисплей с переменным углом наклона.

Fujifilm X-T200 имеет тот же 24 МП сенсор APS-C, но теперь он имеет полное покрытие обнаружения фазы для лучшей производительности автофокусировки. Компания добавила гироскопические датчики для стабилизации видео и поддержку HDR и видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду. Также было увеличено время записи 4K-видео с 15 до 30 секунд.

Новинка будет доступна в полностью чёрном, чёрно-серебристом и чёрно-золотистом цветах от $ 700. В комплекте с объективом XC 15–45 мм f/3,5–5,6 OIS PZ камеру можно будет купить за $ 800.