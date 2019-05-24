Fujifilm запускает инновационную 102-мегапиксельную беззеркальную камеру GFX100

Fujifilm объявила о новой 102-мегапиксельной флагманской камере среднего формата GFX100. Помимо безумного разрешения — самого высокого из всех беззеркальных или среднеформатных беззеркальных камер — GFX100 обладает некоторыми впечатляющими характеристиками.

Датчик освещен с обратной стороны, поэтому вы сможете увеличить ISO и получать чистые изображения при слабом освещении. Fujifilm заявляет, что это первая камера среднего формата с автофокусом с фазовым детектированием и полным охватом, с отслеживанием объекта и обнаружением лица / глаза. Благодаря этой системе она будет снимать на 210 процентов быстрее, чем оснащенная контрастным автофокусом GFX 50R.

GFX100 оборудован системой стабилизации в корпусе, которая добавляет до 5,5 дополнительных остановок снижения вибрации. Он также получил съемку 4K-видео со скоростью 30 FPS с 10-битной возможностью записи 4: 2: 2. Это должно обеспечить невероятно малую глубину резкости.

Другие функции включают наклонный задний сенсорный дисплей, на 5,76 миллиона точек сменного EVF, два слота для карт UHS-II и две батареи. У затвора в фокальной плоскости есть пружины, чтобы уменьшить шок затвора, который может привести к размытым изображениям.

По словам Fujifilm, GFX100 защищен от непогоды «для обеспечения исключительно высокого уровня защиты от пыли и влаги». Хотя он явно не маленький, он размером с полнокадровую DSLR и весит около 1,3 кг, включая две батареи, карту памяти и EVF.

Компания оценила камеру Fujifilm GFX100 в 10 000 долларов, без объектива, в продажу она поступит 27 июня.