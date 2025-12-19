G.Skill анонсировала подорожание ОЗУ

По словам G.Skill, глобальные ограничения поставок и дефицит, особенно в сегменте микросхем для серверов и высокопроизводительных вычислений, заставили поставщиков пересмотреть ценовую политику в сторону повышения. На фоне продолжающегося роста цен на DRAM компания G.Skill рекомендует покупателям внимательнее относиться к текущим ценникам. Есть мнение, что начиная с 2026 года стоимость чипов памяти существенно возрастёт, из-за чего оперативная память подорожает ещё сильнее. И если пользователи думают над тем, чтобы прокачать свой компьютер новыми компонентами, заниматься этим стоит прямо сейчас — есть огромная вероятность того, что уже в следующем году стоимость сборки даже недорого ПК улетит в космос. И с этим просто ничего не поделать на самом деле.