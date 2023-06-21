GAMDIAS представила микрофон PHEME M1

GAMDIAS, весьма известный бренд по производству игровой периферии и не только, официально представил новую линейку продуктов для стриминга. Например, самым интересным решением в линейке является микрофон PHEME M1 — он предназначен для обеспечения высокого уровня качества звука в компактном корпусе. Этот микрофон оснащён суперкардиоидной диаграммой направленности с частотой 192 кГц / 24 бит и режимом ENC — в компании даже заявили, что микрофон позволяет записывать звук профессионального уровня, хотя это ещё предстоит проверить. Также в компании заявили, что микрофон PHEME M1 акцентирует внимание на более узкой диаграмме направленности звука перед микрофоном, чтобы точно записывать одиночную полосу голоса, минимизируя фоновый шум.

Кроме того, пользователи могут легко настраивать параметры звука, активируя технологию ENC и режим без звука, прикоснувшись к светодиодному индикатору на передней панели микрофона. Ещё в конструкции микрофона установлен регулятор усиления, который позволяет избежать перегрузки сигнала при усилении звука и улучшает его качество. К сожалению, производитель ещё не готов назвать стоимость данного микрофона, но это, пожалуй, важнейшая информация на текущий момент. Нужно понимать, что именно от цены зависит то, насколько микрофон будет популярным, потому что начинающие стримеры смотрят в первую очередь на это, а уже потом на качество звука и прочие преимущества, которые имеются у микрофона. Ждём деталей по этому вопросу.