GEEKOM выпустила компактный мини-ПК MiniAir 11

Компания GEEKOM объявила о выпуске мини-ПК MiniAir 11, который подойдет для повседневных задач. Он сочетает в себе оптимальную производительность, широкие возможности подключения, большую гибкость, дополнительные функции и все это в маленьком форм-факторе.

GEEKOM MiniAir 11 можно установить на заднюю панель монитора, благодаря поддержке VESA. Мини-ПК оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron, двухканальной памятью объемом до 32 ГБ и твердотельным накопителем M.2 емкостью до 1 ТБ. Система также поддерживает подключение двух дисплеев с разрешением 4K, есть разъемы HDMI и Mini DisplayPort и нескольких портов USB. Поставляется MiniAir 11 с ОС Windows 11 Pro.

Стоимость GEEKOM MiniAir 11 варьируется от 239 до 279 долларов в зависимости от комплектации.