GPD представила портативный ПК Win Max 2 с поддержкой внешней видеокарты

Это позволило GPD предложить свой собственный вариант eGPU под названием G1. Модуль GPD G1 eGPU оснащён графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT, который, по словам компании, может превзойти производительность NVIDIA GeForce RTX 3070. Графический процессор основан на архитектуре Navi 33 RDNA 3 и имеет 32 вычислительных блока, 2048 шейдерных блока, 32 МБ кэша Infinity, 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битным интерфейсом и максимальную тактовую частоту 2615 МГц. Основываясь на этих характеристиках, GPD G1 eGPU, скорее всего, сравнивают с RTX 3070 Max-Q с определённым ограничением по мощности и энергопотреблению. Кроме того, модуль GPD G1 оснащён одним портом HDMI и двумя портами DisplayPort, а также тремя портами USB 3.2 (5 Гбит/сек) и слотом для карт памяти SD. Конкурент Steam Deck?