GPD представила портативный ПК Win Max 2 с поддержкой внешней видеокарты

Известная компания GPD объявила о своём новом модуле внешней видеокарты G1 eGPU, а также о портативной консоли Win Max 2, оснащённой графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT. Стоит напомнить, что на протяжении длительного времени инсайдеры и западные журналисты говорили о GPD Win Max 2 — лёгкой и эффективной портативной игровой консоли с процессором AMD Phoenix и интегрированным графическим процессором RDNA 3. Кроме того, что консоль уникальна своей формой и дизайном, она также оснащена портом OcuLink, который позволяет пользователям подключать внешний графический процессор (eGPU) или использовать его для внешнего слота M.2 с пропускной способностью до 63 Гбит/сек.

Это позволило GPD предложить свой собственный вариант eGPU под названием G1. Модуль GPD G1 eGPU оснащён графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT, который, по словам компании, может превзойти производительность NVIDIA GeForce RTX 3070. Графический процессор основан на архитектуре Navi 33 RDNA 3 и имеет 32 вычислительных блока, 2048 шейдерных блока, 32 МБ кэша Infinity, 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битным интерфейсом и максимальную тактовую частоту 2615 МГц. Основываясь на этих характеристиках, GPD G1 eGPU, скорее всего, сравнивают с RTX 3070 Max-Q с определённым ограничением по мощности и энергопотреблению. Кроме того, модуль GPD G1 оснащён одним портом HDMI и двумя портами DisplayPort, а также тремя портами USB 3.2 (5 Гбит/сек) и слотом для карт памяти SD. Конкурент Steam Deck?