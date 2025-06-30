GPD создала портативную консоль на Ryzen AI Max+ 395

Флагманская мобильная платформа AMD Zen 5, также известная как Strix Halo или Ryzen AI Max, была представлена в начале этого года. И по характеристикам этих монструозных 16-ядерных чипов было понятно, что производителям портативных игровых устройств придётся серьёзно поработать, прежде чем внедрять их в свои гаджеты — стоимость чипов слишком высока по сравнению с большинством популярных игровых консолей, что ставит производителей в непростую ситуацию. Тем не менее, китайская компания GPD, похоже, решила рискнуть и уже собрала рабочий прототип консоли на новой платформе. Пока неизвестно, планирует ли компания серийный выпуск новинки — на текущий момент приставка, скорее всего, используется только для внутреннего тестирования.

Но инсайдер предоставил фотографию прототипа и результаты теста 3DMark Time Spy — на изображении видно, что устройство работает на Ryzen AI Max+ 395, который набрал 10393 балла в общем зачёте и 10366 баллов по графике. На данный момент самыми производительными среди реально существующих портативных консолей считаются те, что работают на чипах Strix Point с Radeon 890M или же на базе Intel Lunar Lake. Однако Strix Halo — это совсем другой уровень, с превосходством как в плане вычислительной мощности процессора, так и в графике. Потенциально такое устройство от GPD могло бы запускать современные ААА-игры на высоких и ультра настройках в 1080p при стабильных 60+ FPS, но при этом оно потребляло бы намного больше энергии, чем устройства на Strix Point.