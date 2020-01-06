GTA 5 теперь доступен на Xbox Game Pass

Grand Theft Auto V присоединилась к Xbox Game Pass. Игра бестселлер! В мире продано 115 миллионов копий на сегодняшний день. Таким образом, Xbox Game Pass теперь включает три из пяти самых продаваемых игр всех времен Minecraft, GTA V и PUBG.

Пользователи кто подписан на Xbox Game Pass Ultimate или Xbox Live Gold, станет открыт доступ к Grand Theft Auto Online. Динамичный мир, в котором могут принять участие до 30 игроков. GTA Online запустила миссию Diamond Casino Heist, которое является самой сложной миссией игры на сегодняшний день.