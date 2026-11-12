GTA 6 на Xbox будет поддерживать FSR 4.1.2

Напомним, на прошлой неделе консоли Xbox Series X и Xbox Series S наконец получили поддержку масштабирования изображения на основе машинного обучения благодаря обновлению FSR Upscaling до версии 4.1.2. Соответственно, теперь инструментарий Microsoft Game Development Kit официально включает два варианта этой технологии. Первый представляет собой полноценную модель масштабирования с использованием формата данных INT8. Второй — новая облегчённая и более эффективная модель Lite INT8. Обе версии совместимы с Xbox Series X и Xbox Series S, однако разработчики игр могут самостоятельно выбирать подходящий вариант в зависимости от требований конкретного проекта. Это позволяет находить баланс между качеством масштабирования и производительностью.