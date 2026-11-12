GTA 6 на Xbox будет поддерживать FSR 4.1.2

Согласно новой утечке, Grand Theft Auto VI может получить поддержку технологии масштабирования AMD FSR Upscaling 4.1.2 на консолях Xbox. На это указывают файлы предварительной загрузки игры, в которых обнаружены библиотеки amd_fidelityfx_loader_xbox.dll и amd_fidelityfx_upscaler_xbox.dll. Их наличие свидетельствует о том, что Rockstar Games планирует внедрить FSR 4.1.2, хотя на момент запуска игры эта технология официально не заявлена. Интересно, что на старте GTA VI будет поддерживать только фирменную технологию масштабирования Sony PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), но для её использования потребуется PlayStation 5 Pro — обычная PlayStation 5 такую возможность не получит.

Напомним, на прошлой неделе консоли Xbox Series X и Xbox Series S наконец получили поддержку масштабирования изображения на основе машинного обучения благодаря обновлению FSR Upscaling до версии 4.1.2. Соответственно, теперь инструментарий Microsoft Game Development Kit официально включает два варианта этой технологии. Первый представляет собой полноценную модель масштабирования с использованием формата данных INT8. Второй — новая облегчённая и более эффективная модель Lite INT8. Обе версии совместимы с Xbox Series X и Xbox Series S, однако разработчики игр могут самостоятельно выбирать подходящий вариант в зависимости от требований конкретного проекта. Это позволяет находить баланс между качеством масштабирования и производительностью.
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