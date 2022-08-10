GTA 6 уже разрабатывается полным ходом

Как продвигается разработка, когда она выйдет и к чему стремится Rockstar с этой игрой? К сожалению, дорожная карта релиза до сих пор не опубликована, но генеральный директор Take-Two уже предоставил обновленную информацию о разработке игры, которая, как сообщается, на данный момент идет полным ходом. Генеральный директор Rockstar сообщил, что разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом. «Команда Rockstar Games полна решимости еще раз установить творческие ориентиры для серии, нашей индустрии и всех развлечений, как это делал лейбл с каждым из своих передовых релизов». Мы не совсем уверены, что это означает для запланированного выпуска игры, но приятно узнать, что разработка игры идет полным ходом. Последние слухи предполагают, что сюжет GTA 6 продлится 500 часов и перенесет игроков по всему миру.