GTA 6 уже разрабатывается полным ходом

Во время последней телефонной встречи Take-Two Interactive с инвесторами генеральный директор и председатель Страус Зелник кратко упомянул о следующей части Grand Theft Auto, GTA 6. Вчера компания Take-Two опубликовала свои финансовые результаты за первый квартал 2023 финансового года, сообщив, что с момента ее глобального запуска в 2013 году было продано почти 170 миллионов копий самой последней игры GTA, GTA V, на разных платформах, что, безусловно, является большим достижением. Будучи игрой почти десятилетней давности, GTA V заслуживает надлежащего продолжения для платформ текущего поколения, и, хотя мы знаем, что Rockstar начала разработку игры, мы не видели ничего даже отдаленно официального от сиквела.

Как продвигается разработка, когда она выйдет и к чему стремится Rockstar с этой игрой? К сожалению, дорожная карта релиза до сих пор не опубликована, но генеральный директор Take-Two уже предоставил обновленную информацию о разработке игры, которая, как сообщается, на данный момент идет полным ходом. Генеральный директор Rockstar сообщил, что разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом. «Команда Rockstar Games полна решимости еще раз установить творческие ориентиры для серии, нашей индустрии и всех развлечений, как это делал лейбл с каждым из своих передовых релизов». Мы не совсем уверены, что это означает для запланированного выпуска игры, но приятно узнать, что разработка игры идет полным ходом. Последние слухи предполагают, что сюжет GTA 6 продлится 500 часов и перенесет игроков по всему миру.
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