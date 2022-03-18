GTA V работает на PS5 намного лучше, чем на Xbox Series X

Grand Theft Auto V теперь официально доступна на консолях текущего и следующего поколения, новые версии игры обеспечивают впечатляющую визуальную точность, не уступающую настройкам Ultra PC. Пользователи протестировали все новые версии GTA V, и результаты оказались не такими, какими они должны быть, особенно если вы играете на Xbox Series X или S.

PS5 и Xbox Series X предлагают идентичные визуальные режимы: Fidelity предлагает исходное разрешение 4K, трассировку лучей и 30 кадров в секунду, Performance предлагает исходное разрешение 1440p при 60 кадрах в секунду, а RT Performance предлагает динамическое разрешение 1440p, трассировку лучей и 60 кадров в секунду. Основываясь на приведенном анализе, кажется, что PS5 довольно стабильно работает во всех режимах. Между тем, Xbox Series X, действительно напрягается в режиме производительности RT, опускаясь до диапазона от 30 до 40 кадров в секунду, а в режиме производительности — до 50. Еще хуже дела обстоят на Xbox Series S, который предлагает только два режима — Fidelity (1440p при 30 кадрах в секунду) и Performance (1080p при 60 кадрах в секунду). Режим Fidelity не всегда поддерживает 30 кадров в секунду, опускаясь до 20, а производительность, постоянно колеблется в диапазоне 40 кадров в секунду. В дополнение к лучшей производительности, PS5 также предлагает другие преимущества, включая поддержку DualSense и значительно более быстрое время загрузки. На данный момент PS5 является предпочтительной платформой.