Гаджеты для дыхания подскажут, как улучшить диету

На технологической выставке CES в Лас-Вегасе были продемонстрированы карманные устройства, в форме ингалятора, которые помогают людям понять на сколько хорошо работает их метаболизм.

Lumen измеряет уровень углекислого газа в дыхании. Устройство определяет, сжигает ли пользователь углеводы или жир. Через мобильное приложение он дает рекомендации по питанию и со временем отслеживаети, какая диета наиболее подходит для конкретного пользователя. Он был испытан «сотнями» пользователей в США. Тем не менее, исследования, измеряющие эффективность продукта, еще не были рецензированы. Lumen поступит в продажу летом по цене 299 долларов.

FoodMarble измеряет уровень водорода в попытке сделать выводы о пищеварительном здоровье человека. Водород в дыхании является признаком проблем с пещиварением. Идея состоит в том, чтобы помочь людям, которые испытывают вздутие, боли в животе и другие желудочно-кишечные симптомы. Посредством выявления продуктов, которые приводят к образованию водорода, FoodMarble может помочь им разработать более здоровые диеты. Устройство выпущено в декабре и по словам фирмы, уже поставлено около миллиона предварительно заказанных устройств.