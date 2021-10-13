GameSir анонсирует мини-игровой контроллер T4 Mini

GameSir объявляет о выпуске T4 Mini - компактного игрового контроллера, сочетающего функциональность с эргономичным дизайном. Неудивительно, что удобство использования являются одними из самых важных функций для геймеров. Когда вы концентрируетесь на выполнении задания или завершении битвы с боссом, никто не хочет чувствовать усталость и боль в руках.

T4 Mini гарантирует, что ни какая игра не прервется. Разработанный для тех, кто считает современные контроллеры слишком громоздкими и большими, T4 Mini имеет размеры 14,3 см на 8,3 см и вес всего 156 г, что делает его идеальным вариантом. T4 Mini является многофункциональным игровым контроллером, совместимым с Nintendo Switch, ПК, iOS и Android. T4 Mini - отличный универсал, от игр на диване до игр на ходу. В частности, для пользователей Switch T4 Mini - отличная альтернатива стандартным контроллерам Joy-Con. Благодаря 6-осевому гироскопу для ввода движения, кнопке пробуждения и функции автоматического перехода в спящий режим которая выключает контроллер при выключении Switch, T4 позволяет пользователям Switch играть без проблем.