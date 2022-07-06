GameSir выпустила игровой контроллер X3 Type-C с встроенным охлаждением

Производитель игровой периферии GameSir объявил о выпуске игрового контроллера X3 Type-C. Он доступен на торговой площадке Amazon за 99 долларов.

Он разработан для мобильных игр. Контроллер X3 Type-C оснащен встроенным вентилятором дял охлаждения смартфона, триггерами, лицевыми кнопками ABXY с переключателями Kailh. Джойстики Alps также обеспечивают плавное и точное управление.

X3 Type-C поддерживает практически все игры для Android с поддержкой контроллера, а также несколько популярных облачных игровых платформ, таких как xCloud от Microsoft, Google Stadia, Vortex, Amazon Luna, NVIDIA GeForce Now, Steam Link. Устройство поддерживает смартфоны с разъемом Type-C и работает на Android 9 и выше.

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