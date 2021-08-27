GameSir выпустила мобильный контроллер X2 Lightning

GameSir объявила о выпуске мобильного контроллера X2 Lightning.

X2 Lightning исключительно совместим с устройствами iPhone на iOS 13 и выше. Он также имеет порт Lightning, поэтому вы можете заряжать свой телефон во время игры.

Устройство имеет раздельную конструкцию с джойстикам с каждой стороны и кнопками ABXY. Триггерные кнопки L1 / L2 и R1 / R2 расположены с правой стороны, к тому же они очень чувствительны к нажатиям. Срок службы кнопок составлять 3 миллиона нажатий.

Дизайн контроллера способен удерживать смартфоны iPhone размером до 173 мм. Поставляется X2 Lightning с чехлом для хранения.

Версия X2 Lightning совместима с играми Apple Arcade и MFi, а также платформами с облачными играми Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming.

Мобильный контроллер GameSir X2 Lightning продается по цене 69,99 долларов.
Комментарии и отзывы GameSir X2 Lightning
Игровой геймпад Turtle Beach Recon Controller Xbox доступен ...
Игровой геймпад Turtle Beach Recon Controller Xbox доступен Turtle Beach объявила о запуске игрового геймпада Recon Controller Xbox. Он удостоен наград выставки E3 2...
Turtle Beach представила новые игровые контроллеры Recon Con...
Turtle Beach представила новые игровые контроллеры Recon ConTurtle Beach представила два новых игровых контроллера с расширенными звуковыми функциями для консоли Xbo...
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасим...
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимТе кто увлекается авиасимуляторами, очень быстро приходят к тому, что традиционным набором из клавиатуры ...
GameSir выпустила мобильный контроллер X2 Lightning...
GameSir выпустила мобильный контроллер X2 LightningGameSir объявила о выпуске мобильного контроллера X2 Lightning. ...
SCUF Gaming выпускает беспроводной геймпад Instinct и Instin...
SCUF Gaming выпускает беспроводной геймпад Instinct и InstinSCUF Gaming разработала беспроводной геймпад Instinct и Instinct Pro для консолей Xbox Series X/S. ...
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной г...
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной гВ центре внимания у нас сегодня беспроводной геймпад Speedlink RAIT Wireless с поддержкой режимов работы ...
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторовОбзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытиемОбзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor