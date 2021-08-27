GameSir выпустила мобильный контроллер X2 Lightning

GameSir объявила о выпуске мобильного контроллера X2 Lightning.

X2 Lightning исключительно совместим с устройствами iPhone на iOS 13 и выше. Он также имеет порт Lightning, поэтому вы можете заряжать свой телефон во время игры.

Устройство имеет раздельную конструкцию с джойстикам с каждой стороны и кнопками ABXY. Триггерные кнопки L1 / L2 и R1 / R2 расположены с правой стороны, к тому же они очень чувствительны к нажатиям. Срок службы кнопок составлять 3 миллиона нажатий.

Дизайн контроллера способен удерживать смартфоны iPhone размером до 173 мм. Поставляется X2 Lightning с чехлом для хранения.

Версия X2 Lightning совместима с играми Apple Arcade и MFi, а также платформами с облачными играми Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming.

Мобильный контроллер GameSir X2 Lightning продается по цене 69,99 долларов.