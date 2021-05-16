Gamesir представила два игровых контроллера F7 Claw Tablet и X2 Bluetooth

Компания Gamesir представила два игровых контроллера F7 Claw Tablet и X2 Bluetooth.

Игровой контроллер X2 Bluetooth полностью совместим со смартфона с операционной системой iOS и Android. В свою очередь, Gamesir F7 Claw Tablet совместим с iPad и планшетами Android.

X2 Bluetooth имеет раздельный дизайн. Два джойстика оснащены кнопками ABXY, а также триггерными кнопками L1, L2 и R1, R2. Устройство поддерживает смартфоны размером до 173 мм. GameSir X2 Bluetooth имеет аккумулятор емкостью 500 мАч и порт для зарядки USB Type-C. Устройство обеспечивает автономность до 20 часов.

Геймпад для планшетов GameSir F7 Claw совместим с планшетами Android и iPad толщина которых составляет от 6 до 12 мм. На геймпаде есть триггерные кнопки R1, R2 и L1, L2, а также еще две кнопки. Устройство обеспечивает до 120 часов игрового процесса на одном зарядке.

Цена контроллера X2 Bluetooth составляет 59,99 долларов, стоимость модели Gamesir F7 Claw Tablet 39,99 долларов. Продажи стартуют с 24 мая.

Комментарии и отзывы Gamesir F7 Claw Tablet и X2 Bluetooth
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