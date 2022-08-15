Gamevice анонсировала игровой контроллер Flex для смартфонов Android и iOS

Бренд Gamevice анонсировал игровой контроллер для смартфонов Android и iOS - Gamevice Flex.

Мобильный игровой контроллер Gamevice Flex предлагает обновленные функции и дизайн, благодаря чему он совместим с большинством чехлов для смартфонов. Комплект адаптеров Flex позволяет подогнать ваше устройство к контроллеру. Получите максимальный игровой опыт с помощью триггеров и джойстиков. Улучшенная эргономика позволит играть дольше и с комфортом из любого места. Контроллер оснащен 3,5-мм аудиоразъемом для подключения наушников.

Игровой контроллер Gamevice Flex доступен для предварительного заказа для смартфонов Android и iOS за 99,95 и 109,95 долларов соответственно. Старт продаж запланирован этой осенью.