Гарнитура Apple VR/AR будет иметь автономный дизайн

Гарнитура смешанной реальности Apple недавно была показана совету директоров компании. Со смешанной реальностью устройство будет поддерживать как VR (виртуальную реальность), так и AR (дополненную реальность). Первый создает полностью выдуманную среду, а второй помещает слой данных поверх реального изображения. Например, в виртуальной реальности вы можете оказаться в комнате с телевизором с большим экраном, на котором можно играть в видеоигры.

Дело в том, что этой комнаты не существует, как и телевизора. Вы увидите его, только когда наденете гарнитуру смешанной реальности. Дополненная реальность (AR) в настоящее время используется на Google Maps. В режиме Live View камера на задней панели телефона отправляет изображения на дисплей, показывающий, где вы находитесь, в то время как на экране накладываются стрелки, показывающие, в какую сторону повернуть, и указывающие на известные достопримечательности, мимо которых вы будете проходить. Согласно отчету, глава Apple AR/VR Майк Роквелл хотел, чтобы продукт поставлялся с гарнитурой VR, которая подключалась бы к базовой станции. Базовая станция, которую предложил Роквелл, должна была питаться от Apple M1 Ultra, самого мощного процессора на сегодняшний день от Apple с колоссальными 114 миллиардами транзисторов внутри. К тому времени, когда было принято решение использовать автономную гарнитуру, несколько микросхем устройства уже разрабатывались несколько лет. Это сделало невозможным для Apple начать с нуля, чтобы создать один чип для обработки всех возможностей гарнитуры. В отчете также подробно рассказывается о продолжающейся работе над проектом бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва, которая продолжалась долгое время после того, как Айв покинул Apple. Ожидается что гарнитура будет использовать новую операционную систему под названием realOS.
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