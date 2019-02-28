Газонокосилка Husqvarna Automower 435X с вращающейся передней осью

Компания AWD выпустила газонокосилку Husqvarna Automower 435X с вращающейся передней осью для повышенной маневренности. Теперь она с легкостью сможет забираться на высокие подъемы и уклоны, без вашей помощи. Также для многих важной особенностью 435X будет голосовое управление через Alexa и Google Home.

Этой весной 435X и любая другая роботизированная газонокосилка Husqvarna, оснащенная компанией Automower Connect, смогут использовать разговорные сигналы с устройствами. Более того, благодаря открытому API владельцы роботизированных газонокосилок могут углубиться в персонализацию своей газонокосилки и настроить ее под себя. Заряда у газонокосилки Husqvarna Automower 435X хватает до 100 минут на одном заряде, а зарядка аккумулятора составит около 30 минут. Стоимость газонокосилки составляет около 5860 долларов.