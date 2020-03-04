Где купить бытовую технику на Украине

Приобретение недвижимости всегда ознаменуется покупкой бытовой техники. Наш мир становится более современным и цифровым. Любые покупки совершаются не выходя из дома. Интернет-магазины предлагают любые услуги и продукцию.
О компании
10 лет назад был открыт интернет-магазин бытовой техники Ventolux. Они являются официальным представителем торговой марки Ventolux и предлагают посетителям бытовую технику исключительно этого бренда. Ventolux
занимается только бытовой техникой для кухни - это главное направление компании. Шоурум находится в Киеве. Карта сайта предлагает обширную информацию и огромный ассортимент крупной бытовой техники.
Ассортимент магазина
Кухонные вытяжки
Варочные поверхности
Духовые шкафы
Настольные электропечи
Посудомоечные машины
Микроволновые печи
Любая техника из перечисленных категорий имеется в магазине. Менеджеры компании предоставят вам подробную информацию об интересующем вас товаре и расскажут о ее возможностях. Есть возможность купить комплекты бытовой техники. Могут включать двойной или тройной комплект. Двойной комплект включает духовой шкаф и варочную поверхность. Тройной комплект представлен варочной поверхностью, духовым шкафом и вытяжкой.
Преимущества
Бесплатная доставка по городу. Служба доставки работает очень оперативно, при оформление заказа до 11:00 доставка по Киеву будет осуществлена в этот же день. Доставка по Украине тоже возможна.
Способы оплаты
Для покупателей доступны различные способы оплаты: наличный расчет, безналичный расчет для юридических лиц, оплата картами VISA/Master Card и рассрочка. Ценовая политики отличается умеренными ценами, отличающихся от других представителей.
Акции
Компания предлагает различные акции, скидки и подарки покупателям.
Гарантия и сервисное обслуживание
На товары предоставляется гарантия сроком 36 месяцев. Сервисное обслуживание гарантирует бесплатное устранение дефектов.