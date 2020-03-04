Где купить бытовую технику на Украине

2020-03-04, Автор - Ramil; [86]
Приобретение недвижимости всегда ознаменуется покупкой бытовой техники. Наш мир становится более современным и цифровым. Любые покупки совершаются не выходя из дома. Интернет-магазины предлагают любые услуги и продукцию.

О компании

10 лет назад был открыт интернет-магазин бытовой техники Ventolux. Они являются официальным представителем торговой марки Ventolux и предлагают посетителям бытовую технику исключительно этого бренда. Ventolux занимается только бытовой техникой для кухни - это главное направление компании. Шоурум находится в Киеве. Карта сайта предлагает обширную информацию и огромный ассортимент крупной бытовой техники.

Ассортимент магазина

  • Кухонные вытяжки
  • Варочные поверхности
  • Духовые шкафы
  • Настольные электропечи
  • Посудомоечные машины
  • Микроволновые печи
    • Любая техника из перечисленных категорий имеется в магазине. Менеджеры компании предоставят вам подробную информацию об интересующем вас товаре и расскажут о ее возможностях. Есть возможность купить комплекты бытовой техники. Могут включать двойной или тройной комплект. Двойной комплект включает духовой шкаф и варочную поверхность. Тройной комплект представлен варочной поверхностью, духовым шкафом и вытяжкой.

    Преимущества

    Бесплатная доставка по городу. Служба доставки работает очень оперативно, при оформление заказа до 11:00 доставка по Киеву будет осуществлена в этот же день. Доставка по Украине тоже возможна.

    Способы оплаты

    Для покупателей доступны различные способы оплаты: наличный расчет, безналичный расчет для юридических лиц, оплата картами VISA/Master Card и рассрочка. Ценовая политики отличается умеренными ценами, отличающихся от других представителей.

    Акции

    Компания предлагает различные акции, скидки и подарки покупателям.

    Гарантия и сервисное обслуживание

    На товары предоставляется гарантия сроком 36 месяцев. Сервисное обслуживание гарантирует бесплатное устранение дефектов.

    Комментарии и отзывы
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