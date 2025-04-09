Геймеры оказались недовольны ценой Nintendo Switch 2

Новая игровая консоль Nintendo Switch 2 уже вызывает споры в сети — фанатов возмутили цена и заявления главы Nintendo of America. Хотя презентация Nintendo Switch 2 в целом была воспринята положительно, некоторые моменты вызвали неоднозначную реакцию у фанатов. Главные претензии — высокая цена консоли (она подорожала на 150 долларов по сравнению с оригинальной моделью, и это ещё без учёта налогов во многих странах, где приставка популярна) и некоторых игр (некоторые релизы теперь стоят до 90 долларов). Ситуацию усугубила задержка старта предзаказов в США и Канаде, вызванная вопросами тарифов. Это вызвало беспокойство у североамериканских покупателей, которые опасаются ещё большего повышения стоимости.

Дополнительное недовольство вызвало и недавнее заявление президента Nintendo of America. В интервью CBC Canada он, по сути, посоветовал тем, кому не по карману Switch 2, просто купить старую модель. «Когда мы говорим о Nintendo Switch 2 и обсуждаем её возможности… мы считаем, что цена соответствует ценности устройства и игровому опыту в целом. Мы понимаем, что не все смогут позволить себе новую консоль. Именно поэтому мы продолжаем предлагать и другие модели Switch — чтобы у людей всё равно была возможность войти в наш игровой мир, познакомиться с персонажами и вселенными и найти для себя подходящий вариант». Геймерам такие заявления, конечно, не очень понравились, но Nintendo явно уверена в своём успехе, так что споры в сети её не помеха.