Геймеров банят за использование мышки Logitech

Не самый приятный флешбек к началу бума игровых клавиатур с эффектом Холла — похоже, новая система Haptic Inductive Trigger System в игровой мыши Logitech G Pro X2 Superstrike приводит к тому, что игроков навсегда банят в Apex Legends за якобы использование читов. Об этом сообщил надёжный источник в социальных сетях, где он показал скриншот уведомления о блокировке в Apex Legends с формулировкой о применении средств, улучшающих игровой процесс. В письме, которое получил тот же игрок, говорится: «Мы зафиксировали: улучшение игрового процесса. Это означает использование несанкционированных методов для повышения эффективности в игре за счёт снятия ограничений или усиления возможностей (например, улучшение оружия, передвижения или предметов)».

Предположительно речь может идти о технологии rapid trigger в Logitech G Pro X2 Superstrike, однако в ответах к публикации есть и другие сообщения, указывающие на возможную ошибочную блокировку, поскольку похожие случаи происходили и с пользователями, которые не использовали новую игровую мышь Logitech. Любопытно, что EA обычно не блокирует за применение клавиатур с функцией rapid trigger в Apex Legends, хотя запреты на SOCD встречаются нередко, особенно в соревновательных шутерах от первого лица. В сети также предполагают, что античит EA может анализировать тайминги нажатий для выявления макросов, и rapid trigger в Superstrike способен генерировать клики с частотой, превышающей допустимый порог.
Razer выпустила уникальную мышку за 1337 долларов…
Когда Razer в декабре прошлого года объявила о перезапуске первой в мире игровой мыши, компания не раскры…
Беспроводную мышь Acer Predator Cestus 530 оценили в 100 дол…
Компания Acer объявила о выпуске беспроводной мыши Predator Cestus 530, предназначенной для геймеров. Нов…
Представлена игровая мышь Logitech G304 X LIGHTSPEED…
Компания Logitech G пополнила ассортимент беспроводных игровых мышек моделью G304 X LIGHTSPEED, главным о…
Обзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками …
Для тех кто много времени проводит за монитором, работая с таблицами, документами, графикой и выполняя др…
Недорогая мышка для работы. Обзор Rapoo N1200 SilentНедорогая мышка для работы. Обзор Rapoo N1200 Silent
Легкая и быстрая беспроводная игровая мышка. Обзор ZONE 51 SAGE PROЛегкая и быстрая беспроводная игровая мышка. Обзор ZONE 51 SAGE PRO
Игровая беспроводная мышка с легким весом. Обзор RAPOO V300LИгровая беспроводная мышка с легким весом. Обзор RAPOO V300L
Обзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокруткиОбзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокрутки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor