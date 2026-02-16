Геймеров банят за использование мышки Logitech

Не самый приятный флешбек к началу бума игровых клавиатур с эффектом Холла — похоже, новая система Haptic Inductive Trigger System в игровой мыши Logitech G Pro X2 Superstrike приводит к тому, что игроков навсегда банят в Apex Legends за якобы использование читов. Об этом сообщил надёжный источник в социальных сетях, где он показал скриншот уведомления о блокировке в Apex Legends с формулировкой о применении средств, улучшающих игровой процесс. В письме, которое получил тот же игрок, говорится: «Мы зафиксировали: улучшение игрового процесса. Это означает использование несанкционированных методов для повышения эффективности в игре за счёт снятия ограничений или усиления возможностей (например, улучшение оружия, передвижения или предметов)».

Предположительно речь может идти о технологии rapid trigger в Logitech G Pro X2 Superstrike, однако в ответах к публикации есть и другие сообщения, указывающие на возможную ошибочную блокировку, поскольку похожие случаи происходили и с пользователями, которые не использовали новую игровую мышь Logitech. Любопытно, что EA обычно не блокирует за применение клавиатур с функцией rapid trigger в Apex Legends, хотя запреты на SOCD встречаются нередко, особенно в соревновательных шутерах от первого лица. В сети также предполагают, что античит EA может анализировать тайминги нажатий для выявления макросов, и rapid trigger в Superstrike способен генерировать клики с частотой, превышающей допустимый порог.