Геймеру удалось купить Nintendo Switch 2 до релиза

Сегодня на просторах интернета появились публикации, в которых некий инсайдер утверждает, что получил доступ к новой консоли от Nintendo до официального релиза модели, и поделился дополнительной информацией о системе, а также о док-станции и контроллере Joy-Con. Например, инсайдер заявил, что док-станция имеет большие опоры на тыльной стороне, которые позволяют ставить подставку горизонтально, не блокируя возможные вентиляционные отверстия. И хотя такое положение док-станции кажется необычным, эти опоры могут служить защитой от перегрева в случае, если станция случайно упадёт или просто не будет получать достаточно свежего воздуха в процессе работы.

Кроме того, инсайдер сообщил, что док-станция рассчитана на мощность в 60 Вт, а сама консоль — на 45 Вт, что значительно больше возможностей оригинальной портативной консоли. Однако, как утверждает инсайдер, устройство сможет выводить изображение в разрешении 4K только с частотой 30 кадров в секунду — это может разочаровать многих поклонников японского гиганта. При этом хотелось бы напомнить, что официального анонса Nintendo Switch 2 пока не было, но ходят слухи, что консоль могут представить уже в начале нового года. Независимо от даты релиза, консоль прогнозируется как один из самых успешных представителей следующего поколения, так как у гибридных решений сейчас куда больше фанатов, чем у стандартных стационарных решений. Это важно учитывать в случае, если пользователь решит купить новинку.