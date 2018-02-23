Геймпад Artplays AC55 получил проводное и беспроводное подключение

Доступный геймпад Artplays AC55 превратит смартфон в игровую приставку. Универсальный игровой контроллер, одинаково хорошо подходит для самых разных устройств – ноутбуков, компьютеров, смартфонов и планшетов. Доступно как проводное, так и беспроводное подключение, причем сразу два варианта работы без проводов. На лице джойстика расположены два стика, крестовина, кнопки XAYB, а также клавиши Back, Mode и Start. Геймпад выполнен из пластика и покрашен в черный цвет, но если верхняя панель глянцевая, то нижняя имеет матовое покрытие, напоминающее пластик Soft Touch. На передний торец вынесены все четыре шифта, снизу есть утопленная в корпус кнопка Reset для перезагрузки, а между производитель поместил вход microUSB 2.0 для зарядки. Artplays AC55 комфортно держать двумя руками и вес геймпада совершенно не ощущается. Новинка уже доступна на российском рынке.