Геймпад DualShock 4 получит насадку с дополнительными кнопками

Компания Sony анонсировала новый аксессуар для геймпада Dualshock 4 - специальную насадку DualShock 4 Back Button Attachment.

Она поставляется с двумя программируемыми кнопками «назад», которые могут отображать до 16 различных действий и обеспечивают удивительную тактильную обратную связь, так что вы можете прыгать и скользить, не пропуская удар.

Насадка также имеет встроенный OLED-дисплей, который в режиме реального времени предоставляет информацию о назначениях кнопок. Кроме того, вы можете сохранить и выбрать до трех разных профилей для использования в различных играх.

Насадка закрывает порт 3,5 мм, поэтому он располагается на ней самой. Продукт протестирован и одобрен для игр PlayStation 4 и PlayStation VR и создан с учетом эргономики DS4. DualShock 4 Back Button Attachment поступит в продажу 23 января за $ 29,99.