Геймпад Microsoft представлен в новом цвете

Microsoft анонсировала новую расцветку беспроводного контроллера от игровой консоли Xbox Series S|X. Контроллер, который уже поставляется в цветах Carbon Black, Shock Blue и Robot White, теперь будет представлен в четвертом цветовом варианте — Pulse Red, который выглядит очень привлекательно и стильно. Контроллер имеет ярко-красный верх с черными и красными кнопками и белую нижнюю часть. Кнопки действий черные, но маркировка красная, что выделяет символы, нанесенные поверх кнопок. D-Pad и триггеры также черные, а джойстики красные. Еще одна выделяющаяся кнопка — это красно-белая кнопка Xbox. Стоит отметить, что внутренняя компоновка от других геймпадов не отличается, разница только в цветовой палитре и дизайне, остальное у геймпадов одинаковое.