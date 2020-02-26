Геймпад PlayStation 5 может получить биодатчики для контроля эмоций

В Сети появился очередной документ с регистрацией технологий Sony.

По слухам, компания Sony, придумала технологию биологической обратной связи в геймпаде для PlayStation 5. Это система должна отслеживать потоотделение на ладонях и сердцебиение игрока, чтобы потом влиять на игровой процесс.

Компания Sony, в качестве примера в трейлере взяла хоррор -игру. Где технология будет считывать биопоказатели и замерять уровень страха. Если система посчитает, что пользователь слишком напуган, то может уменьшить количество противников на уровне, повысить уровень освещения или сделать музыку тише. Для менее пугливых геймеров система наоборот может усилить интенсивность.

Пока это только патент, и возможно датчик может стать подключаемым устройством, как тот же Dualshock 4 Back Button Attachment.