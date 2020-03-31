Геймпад для Xbox Series X будет на батарейках

Сотрудники компании Microsoft объяснили причину, по которой в контроллере для Xbox Series X будет использоваться не аккумулятор, а батарейки типа АА. Дело в том, что таким образом производитель убивает сразу двух зайцев — кто хочет, тот просто купить себе аккумулятор и поставит его в геймпад, а кто не хочет будет покупать батарейки и играть с ними. Батарейки позволяют играть достаточно долго и покупать их раз в месяц или даже реже, но при этом у вас всегда должна быть запасная пара батареек на тот случай, если вдруг они перестанут работать. Также нужно понимать, что некоторые хорошие батарейки стоят почти как аккумулятор, что тоже не очень приятно. Но таким образом компания дает возможность совершенно спокойно геймеру выбрать то, что ему больше нравится.