Геймпад в стиле Cyberpunk 2077 разочаровал

Некоторое время назад на просторах интернета появился слух, что компания Microsoft будет выпускать свой геймпад к консоли Xbox One в стиле Cyberpunk 2077. Правда, саму игру перенесли и покупать ее на текущем поколении консоли как минимум не очень интересно. Более того, теперь компания официально показала свой геймпад в стиле Cyberpunk 2077 и оказалось, что в нем ничего особенного нет. Просто корпус из пластика раскрасили в черный и серебристый цвета, выглядит интересно, но по гаджету совсем не скажешь, что он хоть как-то связан с игрой. Цветовая палитра совсем не та и даже преданные фанаты уже заявили, что им такой геймпад не сильно по душе, так как он не выглядит настолько же ярким и необычным, как игра. Вот вам и желание угодить всем.